Vítor Bruno responde a Pinto da Costa. "Sei quais são os meus valores"

Vítor Bruno garante que os seus valores não serão "corrompidos", pense Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, o que pensar sobre a forma como substituiu Sérgio Conceição no cargo de treinador portista.

Em conferência de imprensa de antevisão do clássico com o Sporting, esta sexta-feira, o técnico sublinha que não se "deslumbra", nem fica "incomodado" com as palavras de Pinto da Costa, que considerou "deselegante" a forma como Vítor Bruno rendeu o seu ex-chefe de equipa técnica.

"Sei quem sou, quais são os meus valores e nunca vou deixar que nada, em nenhum momento, os faça corromper", vinca.

Vítor Bruno fez a antevisão do Sporting-FC Porto, duelo grande da jornada 4 da I Liga, marcado para sábado, às 20h30, no Estádio de Alvalade, e terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Clássico com o Sporting após reviravolta portista na Supertaça: "Não há jogos iguais. Será sempre um jogo altamente competitivo, entre duas equipas que se conhecem bem e que sabem bem o que esperar uma da outra. Teremos de ser fieis ao que somos. Confiamos no que temos feito e queremos continuar a dar passos em frente, a equipa está sólida e confiante, mas desconfiada e respeitadora, porque sabe que irá encontrar um adversário forte. São jogos com um grau de imprevisibilidade grande. Tentaremos explorar oportunidades que o adversário possa oferecer."

Sporting potencialmente ferido: "Poderá estar, mas os sinais não têm sido esses. Têm sido sinais de força, com um rendimento elevado. Teremos de estar alertas e vigilantes, sem nos podermos distrair. Temos o exemplo da Supertaça, em que numa fase inicial aconteceu o que aconteceu. Este jogo será diferente, mas não acredito nisso de estar ferido. Do lado de lá temos uma equipa forte, muito bem conduzida, com grande continuidade. Nós estamos a começar a dar passos."

Más entradas nos últimos dois clássicos: "Os jogadores sabem o que têm de fazer. Temos de estar equilibrados no momento em que perdermos a bola e na organização defensiva temos de perceber quais os canais utilizados pelo Sporting. Não conhecemos o que vai estar do outro lado, o Rúben terá a sua estratégia e nós temos a nossa. Temos de tentar estar por cima em muitos momentos do jogo."

Golo mais longe contra dez do que contra 11: "Não perco muito tempo com essas questiúnculas. O jogo dita o que dita e nós vamos dando o que o jogo pede. Contra dez não marcámos golos, mas criámos oportunidades suficientes para os fazer. E sempre que isso aconteceu os jogos estavam encaminhados a nosso favor, se essas expulsões existem é por alguma razão. A equipa tem criado situações, tem chegado com perigo à baliza."

Saída de Francisco Conceição: "Se me colocar questões de jogadores que fazem parte do plantel eu respondo, senão [não]."



Disponibilidade dos reforços, saídas e o que mais esperar: "Esperamos alguma calma, algum equilíbrio. O que tivemos de fazer fizemos. Ninguém foi empurrado para fora, os jogadores manifestaram vontade de sair e nós encontrámos soluções. A forma como os processos foram feitos, de forma sigilosa… São reforços com diferentes graus de conhecimento do clube, então têm de fazer do treino o seu aliado mais forte para estarem cada vez mais disponíveis. Se estão preparados para o clássico, alguns estão, veremos se a tempo inteiro, se parcial, veremos também o que pede o jogo."

Mercados fora das "Big-5" ainda abertos: "Sabemos que há ligas emergentes que têm capacidade financeira acima do normal e que a qualquer momento podem bater cláusulas e levar jogadores. Por isso, estamos em sobressalto."

Pinto da Costa classificou como "deselegante" o comportamento de Vítor Bruno para com Sérgio Conceição: "Se me deslumbrasse de cada vez que falam muito bem de mim ou se ficasse incomodado quando são deselegantes, isso seria sinal de que não me conhecia nem sabia quem era. Sei quem sou, quais são os meus valores e nunca vou deixar que nada, em nenhum momento, os faça corromper."



Blindar balneário das críticas: "Aqui dentro tentamos blindar o que é nosso e levar a jogo as nossas ideias. O único pensamento é vir de Alvalade com os três pontos."