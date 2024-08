Nehuén Pérez oficial no FC Porto por empréstimo com opção de compra

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a contratação do defesa-central Nehuén Pérez à Udinese, por empréstimo com opção de compra.

Em comunicado publicado no site oficial, o clube portista detalha que a cedência do internacional argentino, de 24 anos, custa 4,1 milhões de euros e inclui a opção de compra de 90% do passe por 13,3 milhões.

Ou seja, se Nehuén ficar em definitivo no Dragão, o FC Porto acabará por pagar um total de 17,4 milhões de euros pela sua contratação.

A Udinese assume a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade. O FC Porto assegura, ainda, que "a transferência não contou com qualquer intervenção de intermediação".