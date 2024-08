Nehuén Pérez aterra em Portugal para reforçar o FC Porto

O FC Porto fechou a contratação de Nehuén Pérez, defesa-central argentino, que chega da Udinese.

Segundo a imprensa nacional, o FC Porto chegou a acordo com a Udinese por empréstimo com opção de compra obrigatória. A cedência tem um custo de três milhões de euros e os dragões desembolsarão mais 14 milhões no próximo verão.

Pérez, de 24 anos, esteve as últimas três temporadas na Serie A com a Udinese. Antes, esteve ligado ao Atlético de Madrid, clube no qual não fez qualquer partida oficial.

Passou por Portugal em 2019/20 e representou o Famalicão, emblema pelo qual fez 26 partidas.

Nehuén Pérez é o primeiro reforço para o eixo da defesa, uma posição que viu sair o capitão Pepe, assim como Fábio Cardoso e David Carmo. Zé Pedro e Otávio, para além de Gabriel Brás, eram as únicas opções no plantel.

O central deverá agora fazer exames médicos e assinar contrato. É o quarto reforço do Porto depois de Deniz Gul, Samu Omorodion e Fábio Vieira.