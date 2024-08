Defesa-central Zé Pedro renova com FC Porto até 2027

O futebolista Zé Pedro renovou contrato com o FC Porto até 2027, acrescentando mais uma temporada ao anterior vínculo, anunciaram esta quinta-feira os 'dragões', integrados no trio de líderes da Primeira Liga, a par de Sporting e Famalicão.

"É uma alegria imensa e um dia pelo qual sempre esperei e trabalhei para alcançar. Agradeço imenso a todas as pessoas que tornaram este dia possível e agora é continuar a trabalhar para que este dia traga resultados mais à frente", expressou o defesa-central, de 27 anos, em declarações aos meios oficiais do clube.

Zé Pedro foi totalista nos quatro jogos disputados em 2024/25 pelo FC Porto, ao qual chegou há três temporadas, após ter contribuído para a promoção do agora primodivisionário Estrela da Amadora à II Liga em 2020/21, na sequência de passagens por Vizela, Torcatense, Fafe e pela equipa de sub-23 do Sporting de Braga.

Ex-capitão do conjunto B 'azul e branco', ao serviço do qual somou 79 partidas e seis golos na II Liga, o defesa-central natural de Guimarães viria a impor-se em definitivo no plantel principal na época passada e já fez dois tentos em 22 encontros, tendo conquistado a Taça de Portugal e a Supertaça Cândido de Oliveira.

"Desde que conquistou o seu espaço na equipa, foi melhorando as exibições. É um justo reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. Não há como não se apaixonar pela carreira do Zé Pedro, desde os distritais até à equipa principal do FC Porto. É um caminho revelador de que o sucesso e o trabalho compensam e, por isso, ele merece continuar com a camisola azul e branca ao peito", salientou o presidente 'azul e branco', André Villas-Boas.