Fábio Vieira fala à FC Porto: “Juntos vamos conseguir fazer coisas muito positivas"

“Esta é a minha casa, foi aqui que tudo começou”, afirma Fábio Vieira sobre o regresso ao FC Porto.



Em declarações às plataformas do clube, o médio emprestado pelo Arsenal acredita que “juntos vamos conseguir fazer coisas muito positivas esta época”.

“Estou ansioso porque quero começar numa casa que eu já conheço, estou muito feliz por estar aqui e sinto-me pronto para começar os trabalhos e poder ajudar a equipa ao máximo”, sublinha.

Fábio Vieira explica que regressou ao FC Porto por amor à camisola e para ter minutos, depois de duas temporadas no Arsenal em que foi pouco utilizado na equipa principal.

“Eu queria ter minutos, coisa que foi difícil para mim em Inglaterra porque tive duas lesões e achei que o FC Porto seria a melhor opção para mim, para eu poder voltar a ter competitividade, minutos e estou feliz por estar cá e pronto para começar a trabalhar.”

Fábio Vieira considera que o FC Porto é a sua “casa”, onde “tudo começou” no futebol, ainda nos tempos de criança.

“Sei que os adeptos têm um carinho muito especial por mim e eu também tenho um carinho muito grande por eles”, confessa.

Numa mensagem publicada no site oficial, o FC Porto confirma que Fábio Vieira regressa emprestado pelo Arsenal e detalha as condições do negócio.

O médio criativo vai vestir a camisola 10 que foi de Francisco Conceição na última temporada: “É um número mítico, tivemos já algumas referências aqui no clube, lembro-me do Deco, James Rodríguez, é um número mítico no futebol e acho que me assenta bem”.

“O FC Porto poderá pagar ao Arsenal uma taxa de empréstimo variável em função do número de participações do atleta nas diversas competições que o clube disputar”, começa por referir o clube azul e branco.

“Adicionalmente, em caso de serem atingidos objetivos coletivos e individuais, poderá ser paga uma remuneração variável ao Arsenal até 700.000 euros. A duração do empréstimo do atleta contempla a sua participação no Mundial de Clubes a realizar nos Estados Unidos da América nos meses de junho e julho de 2025”, sublinha o FC Porto.

Fábio Vieira é o terceiro reforço da equipa orientada pelo treinador Vítor Bruno, depois dos avançados Samu Omorodion e Deniz Gül.