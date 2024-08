Toni Martínez deixa FC Porto e assina pelo Alavés

O Alavés anunciou, esta terça-feira, a contratação do ponta de lança espanhol Toni Martínez, vindo do FC Porto.

O avançado de 27 anos assina um contrato de quatro épocas, válido até 2028. Martínez estava sem espaço na equipa depois das chegadas de Samu Omorodiom e Deniz Gul, mas mesmo antes já não integrava as convocatórias de Vítor Bruno.

Toni Martínez esteve as últimas quatro temporadas ao serviço do FC Porto e deixa o clube após 32 golos em 140 jogos disputados. Foi um dos quatro jogadores que estiveram afastados do clube pelo treinador Sérgio Conceição no ano passado.

A saída já tinha sido praticamente confirmada por Vítor Bruno, que deixou elogios à atitude do avançado.

"Há uma alta probabilidade de sair. Não tenho a dizer quanto ao comportamento do Toni. É natural que, depois de quatro anos em que não tenha sido muito utilizado, que queira fazer um contrato que lhe possa dar outra realidade, tanto em termos financeiros como em termos pessoais. Eles sabem que qualquer um deles tem a porta aberta do meu gabinete para falar. Senti que essa era a vontade do Toni", disse, antes da receção ao Rio Ave.

Segundo a imprensa nacional, o FC Porto recebe dois milhões de euros por 50% do passe.