Oficial. Fábio Vieira é o novo "número 10" do FC Porto

Antes, os dragões já tinham publicaram um primeiro "teaser" da contratação do médio, associando a notícia do regresso da banda Oasis: "Não são só os Oasis que regressam hoje".

"Fábio Vieira acabou de aterrar", anuncia o FC Porto, numa publicação acompanhada de uma fotografia do jogador com a camisola "número 10".

Fábio Vieira regressa a "casa" por empréstimo do Arsenal.

Vieira, de 24 anos, trocou o Porto pelo Arsenal no verão de 2022 depois de uma temporada de afirmação no FC Porto, com sete golos e 16 assistências. Na altura, rendeu 35 milhões de euros mais cinco por objetivos.

Nunca se afirmou totalmente nos "gunners", tapado pelo capitão de equipa Odegaard.



Regressa agora ao clube onde venceu a Youth League e sagrou-se duas vezes campeão nacional e é o substituto de Francisco Conceição, que já está em Turim para reforçar a Juventus.

De acordo com a imprensa internacional, é o Porto que cobra a totalidade do salário de Vieira. É o terceiro reforço da época para os dragões depois das contratações dos avançados Samu Omorodion e Deniz Gul. O Porto estará ainda a tentar fechar as contratações de Francisco Moura e Néhuen Pérez.