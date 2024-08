Juventus confirma Francisco Conceição. Porto pode lucrar até 10 milhões com o empréstimo

A Juventus oficializou, esta terça-feira, a contratação do internacional português Francisco Conceição, que chega ao clube italiano por empréstimo do FC Porto.

"Estou muito feliz, correu tudo muito bem no primeiro dia. Estou muito ansioso por me juntar a eles, tenho muita ambição de os ajudar", disse, em declarações aos meios do clube.

A nota oficial da "Vecchia Signora" não menciona qualquer cláusula de compra, mas detalha um empréstimo lucrativo para os dragões.

A cedência de uma época rende sete milhões de euros no imediato, um valor que pode subir até aos 10 milhões de euros em variáveis dependentes da qualificação dos “bianconeri” para a próxima edição da Liga dos Campeões, segundo esclareceram os dragões.

O FC Porto dá como garantido o regresso do avançado no final do empréstimo e anuncia que assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10% sobre o valor total.

A saída do avançado de 21 anos já era conhecida há alguns dias. Francisco chegou a Turim na noite de domingo e, na segunda-feira, a Juventus já tinha revelado fotografias do jogador a realizar exames médicos.

Francisco espera "ganhar títulos pela Juventus, porque o clube exige isso mesmo". "Saber que um clube como a Juventus está interessado em mim e queria contar comigo, claro que é um grande orgulho e estou muito feliz, só quero rapidamente ajudar a Juventus a concretizar os seus objetivos", acrescentou.

O extremo canhoto revelou ainda uma conversa com o pai Sérgio, que se destacou no futebol italiano: "Disse-me que o campeonato italiano na altura dele era top, muito forte, com os melhores jogadores do mundo e que neste momento continua a ser um campeonato competitivo, atraente, com grandes jogadores. Uma liga que todos os jogadores sonham jogar e eu também tenho essa ambição e esse sonho de jogar na Serie A pela Juventus".

Francisco não chegou a realizar qualquer jogo pelo Porto este ano, época em que o clube o contratou ao Ajax, em definitivo, por 10 milhões de euros. Chico integrou a pré-época mais tarde por ter estado no Euro e falhou os primeiros jogos da época devido a uma lesão no glúteo.

O avançado sai dos dragões no mesmo verão que o seu pai deixou de ser o treinador da equipa após sete anos.

Francisco Conceição foi uma das figuras do Porto na época passada com oito golos e seis assistências. Fábio Vieira é o seu substituto e será anunciado ainda esta terça-feira.