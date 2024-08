Villas-Boas espera clássico com "emoção". Varandas avisa que "leão ferido é mais perigoso"

Os presidentes do FC Porto e do Sporting, André Villas-Boas e Frederico Varandas, respetivamente, esperam um clássico de emoções fortes, mais ainda depois da reviravolta portista na Supertaça.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, nos Liga Portugal Awards, Villas-Boas destacou que o clássico da jornada 4 da I Liga, marcado para sábado, em Alvalade, será "um grande desafio".

"Encontram-se as equipas mais em forma neste arranque do campeonato e, depois da Supertaça, vai trazer ainda mais emoção ao jogo. É um desafio difícil para o FC Porto, no campo do campeão nacional. Esperamos estar à altura de vencer", disse.

Já Varandas reconheceu, na receção do "prémio campeão", atribuído pelo título nacional conquistado em 2023/24, que o Sporting perdeu "um título por culpa própria" no arranque desta época.

"Dizem que um leão ferido é mais perigoso. Veremos", atirou o presidente do Sporting.



O Sporting-FC Porto realiza-se no sábado, às 20h30, no Estádio de Alvalade, e terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.