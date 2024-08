Pinto da Costa: "Sérgio Conceição deu 11 alegrias em sete anos"

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, salienta as alegrias que Sérgio Conceição e José Mourinho lhe deram enquanto treinadores da equipa azul e branca.

Em entrevista à TVI, emitida esta segunda-feira, o ex-presidente portista admite que o atual treinador do Fenerbahçe, que conquistou uma Taça UEFA (agora Liga Europa) e uma Liga dos Campeões pelos dragões, "foi quem deu mais alegrias".

"O Sérgio [Conceição] deu 11 alegrias em sete anos. É diferente ganhar campeonato de ganhar uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões. [Em 2003/04] fomos matando os grandes colossos e, na final, vem o Monaco e leva 3-0. Isso cria momentos inesquecíveis", salienta.

Pinto da Costa também reforça o amor que tem pelo clube, apesar de ter perdido as eleições à presidência, em abril, para André Villas-Boas: "Conheço muita gente do povo que ama o FC Porto loucamente. Tirando os meus filhos e netos, não há nada que eu ame mais do que o FC Porto, foi a minha vida."

Esta foi a segunda parte de uma entrevista à TVI, em que Pinto da Costa também falou sobre as eleições e da substituição de Sérgio Conceição por Vítor Bruno.