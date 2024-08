Paulo Teixeira sem receio de ser listado no novo livro de Pinto da Costa: "Não é uma preocupação"

Paulo Teixeira, antigo vice-presidente do FC Porto e apoiante de André Villas-Boas, não teme ser um dos nomes listados no novo livro de Pinto da Costa que, segundo o próprio, enumerará "todos os que o traíram ao longo da vida".

Em declarações a Bola Branca, o antigo dirigente dos dragões continua a puxar a fita atrás até ao dia da assembleia-geral que terminou com intimidação e agressões.

"Quer venha, ou não, no livro, não é uma preocupação. Quero continuar a ser feliz no Porto, ter alegrias no Porto e esquecer o dia mais negro da história do Porto. Mas não consigo. Estava lá, ninguém me contou. Lamento o que o ex-presidente disse após a assembleia-geral. Desejo-lhe muitos anos de vida, com saúde", disse.



Paulo Teixeira espera ainda que Villas-Boas cumpra, a curto-prazo, a "promessa eleitoral do portal da transparência para todos ficarem a saber como as coisas se processam".

"Muitas despesas de milhões surgiam e circulavam fora da esfera do clube e jogador que era transferido. A nova mentalidade vai fazer a diferença. Quando muitos pensavam que o Porto ficaria rendido ao poder de Lisboa com Villas-Boas, acontece o contrário. Já há muita preocupação porque o Porto está a mostrar uma nova postura e organização", apontou.

Clássico para provar que "Aveiro e Jamor não foram um acaso"

Porto e Sporting reencontram-se este sábado para a quarta jornada. É o repetir do jogo da Supertaça, em que os dragões estiveram a perder 3-0, mas conseguiram vencer o troféu com uma reviravolta.

"É certo que não há dois jogos iguais, mas acredito que os jogadores possam mostrar, em Alvalade, que não foi por acaso o que aconteceu em Aveiro e no Jamor", lança.

Paulo Teixeira entra alguma "dose de favoritismo" ao campeão nacional por jogar em casa, mas recorda que os dragões já provaram como "o abono de família chamado Gyokeres foi neutralizado por jogadores de menor experiência".

"Acredito que o Porto possa vir com um resultado positivo de Alvalade", conclui.