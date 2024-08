Vítor Bruno: "Foi uma semana difícil, os jogadores são humanos"

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, elogiou a prestação da sua equipa na vitória deste sábado na receção ao o Rio Ave, por 2-0, sobretudo, depois de uma "semana difícil", com muitos rumores sobre o mercado de transferências.

"Aquilo que me deixa mais satisfeito é o grau de maturidade numa semana instável e difícil", afirmou o técnico dos dragões, à SportTV.

"O que aconteceu no lançamento do jogo não aconteceu só com o Rio Ave, aconteceu com o Gil Vicente também, as perguntas sobre o adversário foram praticamente nulas. Foi uma semana difícil em que os jogadores são humanos, sentem e não ficam indiferentes ao que se vai falando e especulando, mas vamos fazendo o nosso melhor para canalizar a nossa atenção para o que é importante", sublinhou Vítor Bruno.

O treinador do FC Porto, que somou a terceira vitória em três jornadas do campeonato, elogiou a forma séria e honesta como a sua equipa encarou o Rio Ave, no Estádio do Dragão.