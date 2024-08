FC Porto anuncia transferência de David Carmo para o Nottingham Forest

O FC Porto anunciou, este domingo, a transferência do defesa David Carmo para o Nottingham Forest, que foi de seguida emprestado e já apresentado no Olympiakos, clube que partilha o mesmo dono.

Segundo a nota oficial enviada pelo clube à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o clube encaixa, no imediato, 11 milhões de euros pela transferência.

A este valor acrescem mais quatro milhões de euros mediante variáveis. O acordo contempla ainda 10% de uma mais-valia futura e os dragões assumem a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade e declaram ainda que terão encargos com serviços de intermediação de 5% sobre o valor total.

David Carmo, de 25 anos, chegou ao Porto há dois anos, no verão de 2022, a troco de 20,2 milhões de euros. Nunca se afirmou nas opções de Sérgio Conceição e um episódio de rutura com Pepe, em dezembro do ano passado, ditou o adeus do defesa ao clube.

O central - que chegou a ser chamado à seleção nacional portuguesa, mas agora representa Angola -, rumou ao Olympiakos por empréstimo. Fez 20 jogos e venceu a Liga Conferência.

Carmo esteve com a equipa principal, agora orientada por Vítor Bruno, e foi suplente utilizado na Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Sporting. Deixa o clube com 28 jogos feitos, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

O interesse do clube grego em contratar o central, em definitivo, era já conhecido e assumido pelo presidente André Villas-Boas, mas só agora concretizado, já perto do fecho da janela de transferências e abre espaço e verbas para um substituto.

A saída de David Carmo deixa o plantel do FC Porto (ainda) mais despido de opções para o eixo da defesa, que tem agora apenas Zé Pedro, Otávio, David Brás e o lesionado Marcano.

Os dragões estarão ainda no mercado à procura de reforçar a posição e foram associados a nomes como Nehuén Pérez, Tiago Djaló e Danilo Pereira.