Vem da Suécia e assina até 2029. FC Porto apresenta Deniz Gül

Deniz Gül e Samu Omorodion entram para a frente de ataque dos dragões, para colmatar as saídas de Evanilson e Mehdi Taremi, bem como de Toni Martínez, que poderá estar de volta ao futebol espanhol.

O FC Porto garante a contratação de dois avançados no espaço de 24 horas, depois da chegada do campeão olímpico Samu Omorodion , o primeiro reforço dos portistas para a temporada 2024/25.

Que características possui Deniz Gül? "É aquele jogador mais possante, um número 9 à moda antiga. Tem coisas que podem levá-lo para um nível mais alto", disse a Bola Branca Fredrik Söderström, antigo médio do FC Porto.

Na corrente temporada, Deniz Gül realizou 17 jogos ao serviço do Hammarby, apontando três golos e duas assistências.

"FC Porto é um enorme clube"



Em declarações aos órgãos de comunicação social do FC Porto, Deniz Gül diz que chegou a um clube "enorme" e conquistar no plano europeu.

"Fiquei muito contente com o interesse do FC Porto e estava ansioso por que tudo se concretizasse. Conheço a história que já fizeram na Liga dos Campeões, sei que conquistaram a prova duas vezes e que este é um enorme clube", declarou o avançado sueco.

Deniz Gül considera que a mudança para o futebol português e para o FC Porto são um grande passo na ainda curta carreira.



"O futebol português é muito melhor do que o sueco, por isso é o maior passo que já dei na minha carreira. Fui muito feliz no Hammarby e consegui esta oportunidade de vir para aqui, é o seguimento perfeito para a minha carreira. Quero criar grandes memórias."

O novo também aproveitou para se dar a conhecer aos adeptos do FC Porto: "Enquanto jogador, sou forte, rápido, bom no controlo de bola, finalizador e quero ganhar sempre. Vou dar o meu melhor todos os dias e quero marcar muitos golos com esta camisola".