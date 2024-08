"Não estavam reunidas condições". Conceição falha Rio Ave e Vítor Bruno assume interesse da Juventus

O FC Porto-Rio Ave joga-se este sábado, às 18h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, em direto, em rr.pt.

Vítor Bruno, treinador do FC Porto, confirma que Francisco Conceição vai falhar o jogo do Rio Ave porque ainda não está fisicamente apto, embora reconheça que existe interesse da Juventus e que o avançado poderá deixar o clube.

Antevisão ao Rio Ave: "Pela amostra de Alvalade, que não me parece enganador porque a diferença esteve lá, mostrou um Rio Ave muito capaz, com muitos momentos de requinte com bola. Uma equipa com um treinador na quarta época consecutiva, é um adversário que causou problemas no passado recente. Na época passada, foi visível o que conseguiu no Dragão e em Vila do Conde, onde vencemos com grau de dificuldade demasiado elevado. Esperamos um jogo difícil, contra um adversário de qualidade. Teremos de estar altamente conectados com os nossos valores e o que somos enquanto FC Porto".

Mercado causa ansiedade? "É sempre uma altura especialmente difícil. Sinceramente, nesta questão mental de como os jogadores reagem a certo tipo de notícias, vivemos numa sociedade de instabilidade, em que qualquer palavra pode ferir. É preciso muito cuidado na forma como gerimos o sentimento das pessoas e perceber como podemos atuar para impedir que perturbe o rendimento dos jogadores, essa é a minha grande preocupação".

O que espera de Deniz Gul, que já chegou ao Porto para ser reforço? "Percebo a pergunta, mas, enquanto não for confirmado como reforço do FC Porto, vou abster-me de falar".

Francisco Conceição fora dos convocados. Vai sair? "Ele tem um histórico recente de lesão, teve 17 dias a trabalhar ao cuidado do departamento médico, tem apenas cinco dias integrado com o grupo. Senti que não estavam reunidas para que atacasse este jogo naquela que tem de ser a melhor versão do Francisco. Em relação ao dossiê Juventus: o mercado é muito ativo, nesta fase. É verdade que há algumas sondagens, pode haver interesse de clubes de grande dimensão na Europa, não consigo controlar".

Houve indisciplina de Conceição? "Vejo muita preocupação em esmiuçar o que vai acontecendo dentro do FC Porto, o que não vejo com outras equipa. Muitas vezes, angustia-me e deixa-me incrédulo o que vai saindo para fora. Muitas vezes, perdemos minutinhos a tentar perceber o que vai na casa dos outros, quando temos uma vida inteira para perceber o que se passa na nossa. Deixa-me triste, porque, se se tivesse consumado, não teria problema nenhum em retratá-la da melhor maneira".

Toni Martínez de saída: "Há uma alta probabilidade de vir a sair. Não tenho nada a apontar ao comportamento do Toni, tem sido exemplar. É natural que, depois de quatro anos a não ser tão utilizado, perceba que está num contexto de gaiola de ouro, porque o FC Porto é um clube de escala mundial, mas sente que precisa de asas para voar e fazer um contrato que lhe permita ter alguma visibilidade do ponto de vista financeiro e da realização pessoal. É algo que está a ser tratado".

Wendell está pronto para se estrear esta época? "Sentimos que não vinha nas condições ideais. Expô-lo a uma utilização demasiado precoce podia ser nefasto para ele. Percebemos que havia passos seguros a dar, com alguma sensibilidade para perceber o estado do jogador. Ele está convocado para amanhã, pode ir a jogo, vamos ver. É alguém com quem contamos profundamente".

David Carmo ainda pode sair? "Não está nos convocados".

Galeno está descontente a lateral? "Tem-lhe sido entregue a pasta dos penáltis, é uma maneira de poder ter golo e alguns números ao longo da época. É uma forma de atenuar um eventual sentimento que possa ter de estar a jogar num espaço diferente. Não temo nada em relação ao Galeno. É um grandíssimo profissional. Tudo o que lhe pedir, sei que me vai dar".