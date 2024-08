"Um 9 à antiga" ainda "longe" de Gyokeres. Deniz Gül aos olhos do ex-dragão Söderström

O FC Porto estará prestes a garantir um reforço para o ataque. Deniz Gul, sueco de 20 anos, pode ser opção para Vítor Bruno. Bola Branca conversou com o sueco com mais jogos com a camisola azul e branca (e em Portugal) Fredrik Söderström, que vê um matador em construção.

"É aquele jogador mais possante, um número 9 à moda antiga. Tem coisas que podem levá-lo para um nível mais alto", adianta o antigo médio.



Deniz Gul vai obrigar os dragões a depositarem qualquer coisa como cinco milhões de euros nos cofres do Hammarby, de acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano. Söderström vê potencial, mas sublinha que ainda não é um indiscutível na Suécia.



"Ainda tem muito pouca experiência na liga sueca, mas está a fazer um bom trabalho. Ainda não é titular absoluto no Hammarby, mas tem potencial. Se é titular no Hammarby, tem talento. Nunca se sabe se pode chegar àquele patamar mais alto. A ir para o FC Porto deve começar na equipa B", perspetiva o antigo médio.

Atualmente, há um sueco que é um dos cabeças de cartaz do campeonato, mas Deniz Gül ainda está longe desse nível, para o ex-internacional.

"O Gyokeres fez uma temporada fora do normal e nesta está a começar da mesma forma. Ainda não está no nível dele, mas mais à frente pode vir a estar, nunca se sabe", diz Söderström.

Com mais de 100 jogos no futebol português, Frederik Söderström representou FC Porto, Vitória de Guimarães - porta por onde entrou -, SC Braga e Estrela da Amadora. Quase 10 anos da "segunda casa" Portugal, que deixam saudades, aliviadas uma pelo permanente contacto de quem deixou no país e pelo facto de estar "grande parte do ano" por cá.

Questionado por Bola Branca sobre o início de época, Söderström não hesita a apontar para o arranque "muito bom" de FC Porto e Vitória e deixa um desejo: "Agora é só manterem".