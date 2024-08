FC Porto recebeu propostas por Conceição, Galeno, Gonçalo Borges e David Carmo, admite Villas-Boas

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, disse este domingo, em Ponte da Barca, que a sua direção não vai vender os seus principais ativos "a preço de saldo".

Vilas-Boas, que falava aos jornalistas à margem da inauguração da Casa do FC do Porto naquela vila do distrito de Viana do Castelo, referia-se aos jogadores Francisco Conceição, Galeno, Gonçalo Borges e David Carmo, confirmando que todos "receberam propostas".



"O FC Porto não pode vender a preço de saldo. Temos uma responsabilidade maior perante os sócios e temos de defender os nossos ativos", disse, na ocasião, o dirigente.