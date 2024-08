Vítor Bruno: "Não gostei da segunda parte. Controlámos o jogo, acaba por ser entendível, mas não é aceitável"

Vítor Bruno defendeu que o resultado foi justo (2-0 vs. Santa Clara), mostrou-se satisfeito com a globalidade dos eventos, porém sinalizou que não apreciou o contributo dos jogadores que saltaram do banco para o jogo.

Jogo

“Tradicionalmente é um campo sempre difícil. É uma equipa que tinha começado muito bem esta epoca desportiva, com uma capacidade para virar resultados acima da média. Isso mostra a valia do Santa Clara. Desatámos os principais nós ao longo do jogo: tínhamos de vir com uma mentalidade muito forte para competir contra uma equipa que compete verdadeiramente; depois, a qualidade do relvado, o sol…

Jogo II

“Os jogadores foram de uma mentalidade assinalável, com uma vontade grande de ganhar. Bateram-se contra uma equipa forte a jogar em casa, que vai tornar muito difícil a vida de quem aqui vier. A primeira oportunidade foi do Santa Clara, mas depois fizemos o primeiro golo, o segundo golo, o Santa Clara volta a ter uma oportunidade fruto de um ressalto, parece-me um bocadinho fruto do acaso. Depois, controlámos.”

O outro lado

“Não gostei da segunda parte. Controlámos o jogo, acaba por ser entendível, mas não é aceitável. Quando o Santa Clara fica reduzido a 10 unidades, devíamos ter feito outro tipo de controlo, um jogo mais vertical, não descurando o que somos nós em termos de jogo associativo, mas sempre com progressão no relvado, não a tivemos. Não fomos acutilantes. O resultado é perfeitamente justo.”

Mudanças

“Foi mais para controlo, o André Franco tem essa capacidade. O Stephen [Eustáquio] é alguém que consegue chegar lá, para colocar a nu uma fragilidade que pudesse haver na linha defensiva do Santa Clara, mais ainda quando ficaram com 10. O Pepê e Gonçalo Borges para tentar injetar mais velocidade e vertigem do nosso jogo. Nem sempre sai bem, hoje parece-me que quem veio do banco não acrescentou tanto como tem acrescentado. Faz parte. O jogo estava difícil.”

Vasco Sousa e Fran Navarro

“Durante a semana deram provas que podem jogar. Aqui não há titulares absolutos. Digo-lhes que depende muito do jogo passado, do rendimento diário e daquilo que é a componente estratégica para o jogo. Entendi que o Fran e o Vasquinho podiam ser importantes.”