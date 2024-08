“O Evanilson já está cá, mas ainda falta acertar algumas coisas", confirma treinador do Bournemouth

O treinador do Bournemouth confirmou esta sexta-feira que o avançado Evanilson, do FC Porto, está próximo de ser contratado pelos ‘cherries’, considerando que “será um grande reforço” para a equipa da Premier League.

“Já está cá, chegou na quinta-feira à noite. Fez exames médicos, mas ainda falta acertar algumas coisas. Não sei quando estará disponível. É um processo que ainda não está concluído. A confirmar-se, será um grande reforço para nós”, disse Andoni Iraola.

O técnico basco, que falava na antevisão da estreia na Premier League, diante do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, no sábado, deixou elogios ao ainda avançado do FC Porto, falando de um “jogador com muita experiência, jovem, que jogou na Liga dos Campeões e na seleção brasileira”.

Na quinta-feira, o treinador do FC Porto, Vítor Bruno, tinha também dado conta da provável transferência do internacional 'canarinho', de 24 anos, que já não entrou nas opções para a partida de hoje com o Santa Clara.

“O Evanilson não vai seguir para os Açores. É sempre impactante perder um jogador tão influente a 24 horas do jogo. Não podemos esquecer os números dele, que, mesmo estando condicionado em alguns momentos com lesões, deu um enorme contributo à equipa. Vai fazer falta", partilhou o técnico, em conferência de imprensa, confessando que a saída do jogador "é fruto da realidade atual do futebol".

De acordo com a imprensa, o FC Porto chegou a acordo com o Bournemouth para a transferência do avançado internacional brasileiro por 37 milhões de euros (ME) fixos, mais 10 ME em variáveis.

Melhor marcador azul e branco em 2023/24, com 25 golos em 42 jogos nas diversas provas, Evanilson foi contratado ao Fluminense em 2020/21, num negócio avaliado em 8,8 ME por 80% dos direitos económicos, tendo totalizado 154 encontros, 60 tentos e 17 assistências nas últimas quatro temporadas.