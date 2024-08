​FC Porto tenta isolar-se no topo em visita ao também líder Santa Clara

O FC Porto procura, esta sexta-feira, vencer no estádio do Santa Clara e distanciar-se dos rivais na luta pelo título português de futebol, no jogo de abertura da segunda jornada da I Liga, entre os dois primeiros classificados.



Os portuenses impuseram-se na ronda inaugural na receção ao Gil Vicente, por 3-0, no primeiro jogo no campeonato sob o comando do treinador Vítor Bruno, enquanto os açorianos - que também podem isolar-se na liderança -, ganharam por 4-1 no terreno do Estoril Praia, depois de terem estado em desvantagem.



Um triunfo em Ponta Delgada, na partida com início às 16h00 locais, permite aos dragões terminar o dia no topo da classificação e esperar por eventuais deslizes do Sporting, campeão em título, e do Benfica, que já ficou pressionado pela entrada em falso na época 2024/25.

Os leões deslocam-se à Madeira no sábado para defrontarem o Nacional, depois de terem vencido na jornada de abertura o Rio Ave, em casa, por 3-1, enquanto o Benfica, vice-campeão nacional, já está obrigado a impor-se na receção ao Casa Pia, no mesmo dia, após ter perdido na estreia, no reduto do Famalicão, por 2-0.

O lanterna-vermelha Gil Vicente e o recém-promovido AVS, oitavo classificado, na sequência do empate 1-1 com o Nacional há uma semana, defrontam-se também hoje, a partir das 20h15, no estádio da equipa de Barcelos.

Programa da segunda jornada:

- Sexta-feira, 16:

Santa Clara - FC Porto, 16h00 locais

Gil Vicente - AVS, 20h15

- Sábado, 17:

Rio Ave - Farense, 15h30

Nacional - Sporting, 18h00

Benfica - Casa Pia, 20h30

- Domingo, 18:

Moreirense - Arouca, 15h30

Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 18h00

Boavista - Sporting de Braga, 20h30

- Segunda-feira, 19:

Estrela da Amadora - Famalicão, 20h15