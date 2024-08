FC Porto anuncia venda de Evanilson ao Bournemouth por 37 milhões

A SAD do FC Porto anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com o Bournemouth para a venda de Evanilson, o internacional brasileiro.

O negócio ficou fixado nos 37 milhões de euros mais 10 por objetivos. Os 'dragões' terão direito a 10% de uma mais-valia numa futura venda.

No comunicado, a FC Porto SAD anunciou ainda que, antes da venda do jogador ao clube da Premier League, garantiu os 20% do passe que eram detidos pelo Tombense, um clube da terceira divisão brasileira. Esse negócio paralelo custou 3.25 milhões de euros e 1.5 em variáveis.

A transferência, salienta o comunicado do FC Porto, não contou com qualquer intervenção de intermediários.