Evanilson não viaja para os Açores com a equipa, confirma Vítor Bruno

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, o treinador do FC Porto admitiu que Evanilson, supostamente em negociações com o Bournemouth da Premier League, não vai seguir para os Açores com a equipa.

"Ele não vai seguir para os Açores”, confirmou Vítor Bruno. "É sempre impactante, a 24 horas do jogo, perder um jogador tão influente. Os números que tem desde que veio para o FC Porto... falamos de 60 golos, de quase 20 ou 30 assistências, com 40 jogos por época, mesmo com algumas lesões que o condicionaram amiúde.”

O treinador do FC Porto, que já conquistou a Supertaça contra o Sporting e venceu na primeira jornada da Liga, lamentou este desfecho mas opta por olhar para a frente. "[Evanilson] faz falta, mas fará mais falta quem está cá e que terá obrigatoriamente de dar resposta.”