Porto empresta Fábio Cardoso ao Al-Ain

Ao Al-Ain, dos Emirados Árabres Unidos, anunciou a contratação do central português Fábio Cardoso. O defesa é emprestado por uma época.

Cardoso, de 30 anos, esteve as últimas três épocas no FC Porto, mas perdeu espaço ainda na época passada face à subida de Zé Pedro à equipa principal.

O defesa não foi sequer convocado para os primeiros dois jogos da época por Vítor Bruno, que, para já, conta com Zé Pedro, Otávio, David Carmo, Iván Marcano e Gabriel Brás.

Fábio Cardoso deixa o Porto com seis troféus conquistados: um campeonato, três Taças de Portugal e uma Taça da Liga. Será a sua segunda experiência fora do país, depois de uma temporada no Rangers.

Ao longo da carreira, Cardoso jogou ainda no Benfica, Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal e Santa Clara.