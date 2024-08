Aloísio: "O Porto tem plantel para ser campeão"

Aloísio, antigo jogador e treinador-adjunto do FC Porto, acredita que os dragões têm plantel para serem campeões, ainda que sem qualquer reforço até ao momento no mercado de transferências de verão.

"O meu desejo é que faça uma época melhor, ser campeão nacional. Tem plantel para isso, um treinador jovem que já conhece os jogadores. A Supertaça foi importante, vai ser bom para a motivação do grupo e esperamos que faça uma grande época", disse.



Os dragões arrancaram a época com o triunfo na Supertaça e venceram a primeira jornada do campeonato, por 3-0, contra o Gil Vicente. Quem já não está no clube é Pepe, que Aloísio lamenta que não tenha feito mais uma temporada.

"Gravou o seu nome na história do futebol português, o que fez pela seleção, pelos seus títulos e competência tornam-no no topo dos melhores centrais de sempre. Concretizou o sonho de encerrar a carreira no Porto, é um ídolo, esperava que fizesse mais uma época porque continua em forma e os adeptos estão um pouco tristes por ter anunciado a sua despedida", conclui.