Vítor Bruno satisfeito com vitória no Dragão

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, mostrou-se satisfeito com a exibição contra o Gil Vicente (3-0) na abertura do campeonato.

Mudanças no onze inicial

“Um bocadinho do que aconteceu na Supertaça, cruzado com nossa tentativa de antecipar a estratégia do Gil Vicente. Procurámos não alterar. Os jogadores sabiam o que tinham de fazer. Foi um bocadinho a casar tudo o que aconteceu na Supertaça com aquilo que podia haver do Gil. Foi um bocadinho isso, sim".

Oportunidades de golo

"Nos primeiros 20 minutos, creio que o jogo foi demasiado lento. Mas também o Gil Vicente não cria nenhum lance de perigo, conseguimos castrar as suas principais armas. Depois, fazemos o golo e temos também alguns lances ainda antes de marcarmos o 1-0 de penálti. Ao intervalo corrigimos algumas coisas e na segunda parte foi totalmente diferente. Quem entrou acabou por acrescentar e é um pouco isso também que nos move, perceber que tenho de fora gente que pode entrar e ajudar."



Martim Fernandes

"Tal como o João Mário, são dois laterais de grande qualidade e quando tenho jogadores com qualidade fico confortável."

Regressos de Pepê e Evanilson

"São [reforços]. Toda a gente sabe qual é o valor deles. Têm tentado entranhar-se naquelas que são as nossas ideias. Claro que há coisas que vêm do ano passado, mas há outras nuances. Deram-me sinais muito positivos que eu tive de agarrar e agora estão perfeitamente incluídos"