Pepe anuncia fim de carreira

Pepe conquistou 31 títulos durante a carreira, entre os quais um Europeu, três Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, uma Supertaça Europeia e uma Taça Intercontinental. Em Portugal, pelo FC Porto, venceu quatro campeonatos, cinco Taças de Portugal, quatro Supertaças e uma Taça da Liga. Conquistou ainda três campeonatos em Espanha, duas Taças do Rei e uma Supertaça do país vizinho.

No total, fez 894 jogos, incluindo 141 com a camisola da seleção portuguesa. Marcou 50 golos, oito deles ao serviço da equipa das quinas.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, deixa mensagem a Pepe depois do anúncio da despedida do internacional português:

“Ao terminar a sua carreira de futebolista, o Pepe deixa-nos como legado um exemplo de profissionalismo, dedicação e, acima de tudo, de enorme paixão pelo futebol e pela Seleção Nacional. O que temos de recordar do Pepe é o seu extraordinário sentimento de paixão pela Seleção Nacional e por Portugal, país que o acolheu e que soube dar-lhe a expressão futebolística que todos nós tivemos a oportunidade de admirar e aplaudir em tantas ocasiões e até muito recentemente no Euro 2024. Pepe começou connosco, na FPF, em 2007. Participou em nove fases finais, entre Mundiais e Europeus, e ainda na final four da Liga das Nações e na Taça das Confederações, jogando mais de 140 partidas com o emblema das quinas ao peito".

Fernando Gomes acrescenta: "Pepe é um exemplo de profissionalismo extraordinário. Recordo bem a forma como participou na final do Euro 2016, ou como jogou com uma fratura no braço o desafio diante Marrocos no Mundial no Catar e como se apresentou, aos 41 anos, com a mesma paixão, dedicação e pundonor no EURO 2024. Neste momento em que Pepe decidiu terminar a carreira de futebolista, não posso, como presidente da FPF, deixar de lhe agradecer estes 17 anos ao serviço da seleção. Pepe sempre se manifestou grato à Seleção e a Portugal pela oportunidade que lhe foi dada por se afirmar como um dos maiores defesas centrais da história do futebol português, europeu e mundial.”

Também o selecionador nacional, Roberto Martinez, não esqueceu o defesa central: "Hoje é um dia muito especial para ti e para a tua família, mas também para o futebol português. Gostaria de te transmitir os meus desejos. Vou dividir a minha mensagem em dois pontos. Em primeiro lugar, parabéns. Parabéns pela tua carreira, uma carreira cheia de sucessos, cheia de bons momentos e boas memórias que ficarão para o resto da tua vida. Em segundo lugar, obrigado. Obrigado pelo que fizeste pela Seleção, pelo que fizeste durante o teu quinto Europeu, que é sem dúvida um exemplo. Deixaste um legado para as futuras gerações de Portugal".

"Parabéns e obrigado. Que seja um começo de uma nova etapa cheia de felicidade na tua vida, com a tua família", acrescenta Martinez.