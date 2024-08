Vítor Bruno. Do caso “muito mal parado” ao exemplo do Liverpool – Milan

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, reconhece que viu “o caso mal parado”, mas elogia a capacidade de reação dos seus jogadores na Supertaça.

"Pela forma como o jogo se desenrolou, para ser honesto, vi o caso muito mal parado. Os primeiros 8-10 minutos estivemos bem, a condicionar a forma de jogar do Sporting, temos uma oportunidade do Danny. Mas depois sofremos o 1 e o 2-0 e senti que a equipa estivesse à deriva. Talvez faltou alguma ajuda da minha parte de fora, a acalmá-los e a ajudá-los. Fazem o 3-0 e penso que quando fazemos o 3-1 ajudou”, referiu à Sporttv.

O novo técnico dos dragões prossegue a análise: “O intervalo ajudou a alavancar aquilo que é muito nossa. A entrada na segunda parte é muito forte. Deu uma mensagem muito forte ao treinador para contar com toda a gente. Prolongamento foi sofrer, fazer o 4-3 logo a abrir, com alguma felicidade, temos de assumir, e depois agarrámo-nos à massa. Foi na base do sacrifício e do estoicismo”.

“No final conseguimos levar aquilo que queríamos para o Dragão", acrescenta.

Alterações na segunda parte

"Hoje deu certo, agora é dias em que não vai correr bem. É a vida de treinador. Há dias que corre assim. Ninguém é genial. Haverá certamente dias em que me vão crucificar pelas alterações que vou fazer. O resultado acaba por culminar naquilo que foi o desenlace final”.

“O Sporting é um rival fortíssimo, temos um longo caminho pela frente ainda. Temos muito compromisso e isso não pode nos faltar."

Lembrou final da Champions entre Liverpool e Milan (3-3)

"Eles [os jogadores] falam muito, não podem dizer tanto, têm de se reservar mais e ser resguardados. Veio-me à memória porque foi uma final que assisti e que me marcou muito. E foi um desafio. Não podíamos ter receio. Fazendo o 3-2 o jogo podia abrir novamente e depois, com todo o motor que vem de fora, podíamos alavancar para algo épico. E foi assim que aconteceu."

Primeiro troféu como treinador principal

"Houve muitas coisas que me magoaram e que me doeram. Para mim é um capítulo encerrado. Os jogadores têm sido fantásticos. Acredito que hoje tivesse ficado alguma dúvida nos adeptos com o 3-0. É nesse momento que vamos buscar e agarrar aquilo que temos dentro de nós. Não é por estar neste cargo que sou diferente daquele que era. Ninguém me deu uma coroa. Neste clube temos de acreditar que aquilo que é impossível é possível".

O FC Porto derrotou o Sporting, por 4-3, e conquistou a sua 24.ª Supertaça.