Villas-Boas. “Parabéns ao míster Vítor Bruno, que bem merece”

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, elogiou o espírito da equipa depois da reviravolta contra o Sporting na Supertaça.

"Acima de tudo parabéns a toda a massa associativa e a todas as equipas, estiveram excelentes. Uma recuperação emocional de vontade e de força do FC Porto, demonstrativa de todo o poder e que seja um grande arranque para esta época. É uma vitória que dá força para o resto do campeonato e queremos rapidamente voltar a agarrar este título de campeão nacional”, referiu.

O novo líder dos dragões deu “parabéns ao míster Vítor Bruno, que bem merece por todo o esforço e dedicação que tem demonstrado em unir a equipa e levá-lo ao historial do palmarés do FC Porto”.

“A Supertaça é sempre especial e que seja o arranque de uma grande era de títulos", reafirmou Villas-Boas.

O FC Porto derrotou o Sporting, por 4-3, com reviravolta, e conquistou a 24.ª Supertaça da sua história.