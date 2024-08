Francisco J. Marques sai do FC Porto depois de ser "forçado a negociar" acordo

A saída da diretor de comunicação do FC Porto já era esperada. Francisco J. Marques espoletou, em 2017, o caso dos emails do SL Benfica, revelando várias comunicações internas do clube encarnado no Porto Canal.

Condenado a uma pena suspensa de um ano e 10 meses de prisão por violação de correspondência agravada e ofensa a pessoa coletiva, Francisco J. Marques recorreu, mas viu o Tribunal da Relação de Lisboa a agravar a pena para dois anos - uma decisão que o Supremo Tribunal de Justiça manteve.