FC Porto goleia Al Nassr na apresentação aos sócios

O FC Porto venceu os sauditas do Al Nassr por 4-0, na apresentação aos adeptos no Estádio da Dragão, terminando a preparação para a época futebolística de 2024/25 com um pleno de vitórias.

Os dragões, agora treinados por Vítor Bruno, marcaram por Nico González, aos 18 e 31 minutos, Ivan Jaime, aos 21, e Gonçalo Borges, aos 45+5, de grande penalidade.

O Al Nassr, comandado pelo português Luís Castro, contou com o internacional luso Otávio no onze, mas ainda não com Cristiano Ronaldo, ainda de férias.

O FC Porto fechou a pré-época com um registo 100% vitorioso, com oito triunfos nos desafios disputados, depois de ter vencido Sturm Graz (2-0), Tatabánya (4-2), Áustria Viena (3-1), Al Arabi (4-0), Nacional (4-1), D. Chaves (4-0) e Sanjoanense (4-0).

O primeiro jogo oficial dos dragões, que venceram a Taça de Portugal na época passada, será a Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao campeão Sporting, em jogo marcado para sábado, pelas 20h15, em Aveiro.