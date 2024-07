Vasco Sousa renova com o FC Porto. "É um objetivo cumprido"

O FC Porto anunciou a renovação de contrato com o médio ofensivo Vasco Sousa. O novo vínculo é válido até 2027 e vai vestir a camisola 15 esta temporada.

O médio de 21 anos chegou à formação do FC Porto em 2019, depois de ter passado pelo Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães.´

“Sinto uma felicidade tremenda. É um objetivo cumprido e posso prometer dar tudo como fiz até hoje para ter a minha oportunidade e ajudar este clube a atingir os seus objetivos. Qualquer jogador que venha para o FC Porto tenta retribuir com a mística e raça que o clube incute e ouvir o Jorge Costa dizer que sou um jogador à Porto é um orgulho. Espero demonstrá-lo dentro de campo", disse.



Vasco Sousa só fez um jogo pela equipa principal dos dragões, em 2022/23, na 19.ª jornada da I Liga frente ao FC Vizela. Ainda assim, o internacional sub-21 tem sido destaque pela equipa B dos dragões e acumula a experiência de quase 100 jogos na II Liga.

Andoni Zubizarreta, diretor desportivo do Porto, caracteriza Vasco como "um ótimo projeto de futebolista para uma posição muito importante no futebol. Quero agradecer-lhe pela confiança depositada no FC Porto, porque percebeu que este é o sítio certo para trabalhar o seu talento, e acreditamos que está no clube certo para crescer como atleta".

"É um jogador capaz de competir ao mais alto nível e no futebol a competição é que define o lugar de cada um. É importante que ele sinta que tem espaço para jogar e um atleta com estas caraterísticas, esta capacidade de ouvir e aprender só pode continuar a crescer", prosseguiu.

Já Jorge Costa, diretor do futebol profissional, diz que a renovação de Vasco Sousa é um "sinal claro de que a aposta se faz no presente e no futuro do clube, por isso que venham muitos mais como este. O Vasco conhece bem os valores do FC Porto e depositamos nele uma esperança muito grande e estamos felicíssimos com este prolongamento da sua ligação ao clube.”

O médio tem sido utilizado por Vítor Bruno na pré-época e marcou já um golo frente ao Tatabánya.