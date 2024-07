FC Porto bate Sturm Graz e mantém-se 100% vitorioso na pré-época

O FC Porto derrotou o Sturm Graz, por 2-0, na Áustria, esta terça-feira, e continua 100% vitorioso nesta pré-época.

Marko Grujic, de cabeça, após cruzamento de Martin Fernandes, aos 33 minutos, e Danny Namaso, com um remate na passada, servido por Gonçalo Borges, aos 56, apontaram os golos da equipa de Vítor Bruno.

O FC Porto volta, assim, a somar a sétima vitória em sete jogos desta pré-temporada, sempre sem sofrer golos. Os dragões também já bateram Sanjoanense, Desportivo de Chaves, Nacional, Al-Arabi e Áustria Viena.

A equipa portista regressa, agora, a Portugal, para treinar no Olival e preparar o jogo de apresentação aos sócios e adeptos. Será diante do Al-Nassr, de Luís Castro, Otávio e Cristiano Ronaldo, no dia 28 de julho.

O primeiro jogo oficial da temporada está marcado para 3 de agosto. O Porto disputará a Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Sporting.