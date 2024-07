Equipa feminina de futebol do FC Porto já tem treinador

A primeira equipa feminina de futebol do FC Porto da história já tem treinador. Trata-se de Daniel Chaves, anunciou o clube esta terça-feira.

É um regresso a casa para o técnico, que passou pela Dragon Force e, como adjunto, pelas equipas femininas de Boavista, Valadares e Famalicão, além de outras experiências no futebol masculino. Na última época, Daniel Chaves foi treinador-adjunto dos polacos do Arema.

Aos 33 anos, Daniel Chaves assume pela primeira vez o comando de uma equipa principal. Far-se-á acompanhar pelos adjuntos David Pinto e Catarina Mendes, e do treinador de guarda-redes Rui Marques.

Em declarações ao site oficial do FC Porto, Daniel Chaves destaca que "este projeto pioneiro no clube" tem "um futuro brilhante", contudo, salienta a importância de "um crescimento sustentado".

"A base do sustento do nosso plantel sénior [vai ser] jogadoras capazes de fazer parte do projeto no presente e no futuro a médio e longo prazo. É disso que estamos à procura, de um crescimento sustentado que vai sendo feito à medida que o nível competitivo o exija e à medida a que vamos evoluindo em termos de competição", sublinha.

O FC Porto vinca que "o desenvolvimento do desporto feminino é um dos principais compromissos" da nova direção, contudo, admite que "está obrigado a recuperar anos de atraso relativamente à concorrência".