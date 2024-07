Muitas abordagens, propostas só por Carmo. Villas-Boas faz ponto de situação do mercado

André-Villas Boas, presidente do FC Porto, revela que só recebeu proposta oficial por David Carmo, mas não chegou a acordo com o Olympiakos para a transferência do central.

À margem da inauguração da casa do clube em Arouca, o dirigente fez o ponto de situação de um mercado que considera que ainda não arrancou totalmente.

"É um mercado parado, recebemos infelizmente muitas sondagens, mas somos um clube difícil de negociar, temos essa marca bem distinta. Fomos abordados por vários clubes, mas pouca coisa concreta. Temos necessidades de encaixe financeiro", começou por dizer.

O dirigente dos dragões garante que o clube está "tranquilo" e "o que importa é estar pronto para substituir algum jogador que possa sair".

"As únicas propostas que tivemos foram pelo David Carmo, em relação ao qual o Olympiakos teve não só direito de compra, mas também interesse. Acabámos por não chegar a acordo, mas o jogador também está confortável e a ter um rendimento ótimo nesta pré-época – temos ali um bom ativo que se valorizou nesta última temporada de empréstimo ao Olympiakos

Villas-Boas abordou ainda o aumento de procura nos lugares anuais do Estádio do Dragão e considerou uma "afluência histórica".

"Ajudou a regularizar situações em dívida e ajudou a navegar os meses de maio e junho com maior facilidade. O nosso trabalho tem sido sobretudo de renegociação de dívida – não há nenhuns encaixes milagrosos, por muito que alguns comentadores afetos ao FC Porto achem que há aqui negócios das Arábias", concluiu.