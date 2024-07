Toni Martínez quebra silêncio sobre afastamento. "Questionaram o meu profissionalismo"

A arrancar a sua quinta época no Dragão, Toni Martínez aponta já ao objetivo de ser campeão e de começar a época com a vitória na Supertaça: "No Porto, o objetivo é sempre ganhar o título. Queremos ganhar tudo e estamos a trabalhar para isso. Vamos preparar o primeiro jogo, que vale um título e queremos muito vencer".

"Foi um momento muito desagradável, porque se questionou o meu profissionalismo, mas é uma coisa que ultrapassei. Sou mais forte agora, mas ficará para a vida. Trabalhei muito para voltar e graças a Deus estou cá, que é onde quero estar. Muito feliz por estar aqui de volta e com a equipa. Sempre me senti desejado até essa decisão que acho muito injusta", disse à Sport TV.

O avançado deixou ainda elogios a Vítor Bruno, antigo adjunto de Conceição e que é agora o técnico principal do Porto.

"É uma pessoa conhecida por todos nós e vem com uma energia incrível. Um excelente profissional, com quem estamos a aprender muito, sem dúvida. É louco pelo trabalho e passa essa energia para todos nós. Acho que vai ser muito importante, porque sente-se no grupo. Estamos todos com muita fome de vencer", termina.

O FC Porto joga já esta terça-feira frente ao Al-Arabi e mede forças com o Austria de Viena e o Sturm Graz antes de regressar a Portugal.