Em Custóias tranborda o “orgulho” pela ascensão de Rodrigo Mora: “Tinha qualidades acima da média”

Decorria o verão de 2016. Em Paris, a seleção nacional portuguesa conquistava o maior título da sua história, com Cristiano Ronaldo a levantar o titulo do Campeonato da Europa. A 1.500 quilómetros do Stade de France, no norte de Portugal, o jovem Rodrigo Mora chegava ao FC Porto.

A nova promessa dos 'dragões' chegou ao clube com apenas nove anos. Antes, a formação começou no pequeno Custóias FC, clube da Associação de Futebol do Porto.

Bola Branca foi até ao concelho de Matosinhos conhecer a história da estrela do Campeonato da Europa de sub-17, o mais novo dos jogadores às ordens do treinador Vìtor Bruno no FC Porto e que renovou a ligação ao clube até 2027.

“Quando o Rodrigo chegou ao clube, começou logo a despontar e notava-se que tinha qualidades acima da média, vimos que teria um futuro bastante bom. Na altura, tinhamos um protocolo com a Dragon Force, o que permitiu que desse o salto para o Porto”, conta Filipe Pereira, presidente do Custóias entre julho de 2013 e junho de 2024.

A ascenção do jovem Rodrigo e a renovação com o FC Porto “não surpreende” o antigo presidente deste pequeno clube. A única dúvida que ficou dos anos em que passou no Custóias foi quão longe iria chegar.

“Já na altura era acima da média. Foi com naturalidade que saltou para o FC Porto, depois era uma questão de a formação do Porto trabalhar nele e foi o que aconteceu. Tem surpreendido pela positiva e, enquanto presidente, fico muito feliz e desejo-lhe as maiores felicidades neste início de carreira”, diz, em declarações à Renascença.

Para o Custóias FC “é um orgulho enorme” que um jovem que passou pelo modesto clube de Matosinhos esteja a ter sucesso no FC Porto e na seleção, onde se destacou no Campeonato da Europa de sub-17, em Chipre.

“Para nós é um orgulho", conclui. "É difícil para este clubes pequenos ter jogadores que chegam a estes patamares e para nós é muito bom que isso aconteça."

Rodrigo Mora renovou recentemente o contrato com o FC Porto até 2027. É atualmente o mais novo dos jogadores às ordens do técnico Vìtor Bruno nos trabalhos de pré-temporada dos 'dragões'.