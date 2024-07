Otávio, Telles e Ronaldo serão adversários do FC Porto no jogo de apresentação

Os sauditas do Al-Nassr serão os adversários do FC Porto no jogo de apresentação aos sócios, no dia 28 de julho, um domingo.

Será o regresso de algumas caras conhecidas ao Estádio do Dragão, como o treinador Luís Castro e os jogadores Alex Telles e Otávio, para além de Cristiano Ronaldo.

Os dragões destacam os reencontros no seu site oficial. Alex Telles fez 195 jogos pelos dragões e o médio somou 283 jogos oficiais pelo clube, para além de Luís Castro, que esteve no clube durante uma década. Foi coordenador da formação, venceu a II Liga com a equipa B e ainda orientou a equipa principal de forma interina.

É o regresso da tradição do jogo de apresentação aos sócios, que tinha acabado com Sérgio Conceição e tinha sido uma crítica de André Villas-Boas durante a campanha eleitoral.

Os jogadores, agora orientados por Vítor Bruno, "serão chamados ao relvado individualmente e vão responder ao chamamento dos adeptos, que terão a oportunidade de reavivar velhas tradições que marcaram os arranques das temporadas mais bem-sucedidas da história", segundo a nota do clube.