Villas-Boas garante que o FC Porto não tem "interesse nenhum em ver-se livre" de Diogo Costa

André Villas-Boas deixou claro, esta terça-feira, que pretende manter Diogo Costa, apesar da valorização do guarda-redes no Euro 2024. Sobre Francisco Conceição, no entanto, o presidente do FC Porto já abriu as portas ao mercado.

Em declarações aos jornalistas, na Câmara Municipal do Porto, após cerimónia com Rui Moreira, o líder portista - que teve de pedir os óculos emprestados ao autarca - destacou a exibição "de louvar" de Diogo Costa, que salvou três penáltis frente à Eslovénia, nos oitavos de final do Europeu.

"Eu, tal como vocês, fui enchido de mensagens de WhatsApp do novo São Diogo de Portugal. Brilhou durante todo o jogo e nos penáltis. Para o FC Porto, é um dos seus maiores ativos e não temos interesse nenhum em vermo-nos livres dele, queremos que continue a dignificar as cores do FC Porto e penso que assim será", frisou.



O guarda-redes internacional português, de 24 anos, tem contrato válido até junho de 2027 e cláusula de rescisão de 75 milhões de euros.

Outro portista que já deixou a sua marca no Euro 2024 é Francisco Conceição, que deu a vitória a Portugal logo no primeiro jogo, frente à Chéquia. Questionado sobre o extremo, filho do ex-treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, Villas-Boas já admitiu que o clube precisa de vender.

"Nós estamos obrigados a fazer algumas mais-valias, por conta do próprio regulamento da UEFA, e teremos de estar ativos no mercado tanto nas compras, como nas vendas. Temos plena consciência do valor dos nossos ativos e teremos sempre consciência desse valor quando formos abordados por algum clube, que não fomos", referiu.



Contas saldadas com a UEFA para 2024/25

O FC Porto também querer ser comprador neste mercado de transferências de verão, ainda que não tenha, até agora, feito quaisquer contratações. Villas-Boas assegurou, contudo, que "as referências estão perfeitamente identificadas" e que, "a seu tempo", chegarão reforços ao Dragão.

Algo que já está resolvido é a situação do Fair-Play Financeiro da UEFA, que obrigara o clube a pagar um milhão de euros por incumprimento.

"Evidentemente, a situação está controlada. Estamos em contacto permanente com a UEFA no sentido de respondermos a todas as exigências de licenciamento que se deram a 30 de junho e que terminam a 15 de julho, portanto neste momento está tudo bem encaminhado para que o FC Porto seja cumpridor de todos os requisitos e para que continue a disputar as competições europeias", afiançou Villas-Boas, nestas declarações aos jornalistas.

Resultados da auditoria forense só em outubro





E por falar em contas, mas não a jogadores, André Villas-Boas também revelou que a auditoria forense se encontra em andamento, mas avisou que, por ser "um processo longo, árduo, que vai até ao detalhe", só haverá notícias já com a próxima época desportiva em andamento.

"Vamos descobrindo e destapando algumas coisas que nos interessam e que interessam sobretudo aos sócios do FC Porto. A seu devido tempo serão expostas. Penso que isto não acontecerá antes de outubro, até termos os resultados finais da auditoria, e os sócios, como são os reais detentores do seu clube de coração, serão os primeiros a ser informados", esclareceu.