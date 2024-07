David Carmo e Fran Navarro apresentam-se no arranque da pré-época do FC Porto

David Carmo e Fran Navarro apresentaram-se esta segunda-feira no arranque dos trabalhos de pré-temporada do FC Porto, da Primeira Liga, no Olival, integrando um elenco inicial de 28 futebolistas sob alçada do novo treinador Vítor Bruno.

Depois de terem estado emprestados aos gregos do Olympiacos na segunda metade da época anterior, vencendo a Liga Conferência Europa, o defesa central luso-angolano e o avançado espanhol foram as principais novidades no regresso ao trabalho dos ‘dragões’.

O apronto matinal juntou também André Franco, Iván Jaime e Toni Martínez, que tinham sido colocados a treinar à parte há quase três meses pelo então treinador ‘azul e branco’ Sérgio Conceição, substituído no cargo ao fim de sete temporadas por Vítor Bruno, seu adjunto nos últimos 12 anos, com quem teve uma polémica e mediatizada rutura laboral.

Opções frequentes do FC Porto B, da II Liga, Gonçalo Ribeiro, Diogo Fernandes, Gabriel Brás, Martim Cunha, Vasco Sousa, Rodrigo Mora e Gonçalo Sousa foram promovidos de forma provisória ao plantel sénior, que transitou, para já, com 16 futebolistas de 2023/24.

São os casos dos guarda-redes Cláudio Ramos e Samuel Portugal, dos defesas Martim Fernandes, João Mário, Fábio Cardoso, Zé Pedro, Iván Marcano, Otávio Ataíde e Zaidu, dos médios Marko Grujić, Alan Varela, Nico González e Romário Baró e dos avançados Galeno, Gonçalo Borges e Danny Namaso, numa equipa à espera de seis internacionais.

Diogo Costa e Francisco Conceição, filho do antigo técnico do FC Porto, representam a seleção portuguesa no Euro2024 - que esta segunda-feira vai encarar a Eslovénia nos oitavos de final, em Frankfurt, na Alemanha -, enquanto Stephen Eustáquio (Canadá) e Wendell, Pepê e Evanilson (Brasil) têm atuado pelos seus países na Copa América, nos Estados Unidos.

Marcano e Zaidu estão a recuperar de lesões prolongadas sofridas na época passada e evoluíram longe do relvado no primeiro dia de trabalhos de 2024/25, que foi parcialmente acompanhado pelos jornalistas e teve as presenças do presidente André Villas-Boas, do diretor desportivo Andoni Zubizarreta e do diretor para o futebol profissional Jorge Costa.

Nuno Piloto, Vítor Gouveia, Carlos Pintado, Óscar Tojo, Diogo Almeida e Luís Miguel vão integrar a nova equipa técnica do terceiro colocado da edição 2023/24 da I Liga, que, às 14h00, fará testes médicos e físicos no Olival e na clínica do Estádio do Dragão, no Porto.

O FC Porto vai trabalhar nas próximas duas semanas no Olival e estagiará de 15 a 24 de julho em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, tendo sete partidas de preparação até à estreia oficial na nova época, com a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao campeão nacional Sporting, em 03 de agosto, em Aveiro, reeditando a derradeira final da Taça de Portugal.