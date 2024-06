Jorge Sanchez. "Tive uma discussão” com Sérgio Conceição

O internacional mexicano Jorge Sanchez confirma que teve uma discussão com o treinador Sérgio Conceição e que acabou afastado do plantel do FC Porto.

"Tive uma discussão com o treinador, não vou dizer o que se disse, mas sinto que se cruzou uma linha e pôs-se uma cruz. E quando, como equipa, as coisas começaram a correr mal, separaram alguns jogadores", referiu Jorge Sánchez à Azteca Deportes.

Sanchez acrescentou: "Como sabiam que não me iam comprar, falaram comigo e disseram que no fim da época ia embora. Estavam no seu direito, eu ia continuar a trabalhar, mas passaram-se coisas. Enfim, punham-nos só a dar voltas ao relvado. Durante três semanas só dávamos voltas”.

O jogador acrescentou: “Passaram-se muitas coisas que em breve vou contar, mas isso fez de mim um jogador mais forte."

O defesa direito, que está atualmente integrado nos trabalhos do México na Copa América, não gostou da forma como os dirigentes dos dragões lhe confirmaram a sua não continuidade.

"Fizeram-me saber desde o início que não me iam comprar. Com que motivação é que ficas assim? Chegaram ofertas por mim em janeiro e não me deixaram ir para nenhum lado", referiu.

Jorge Sanchez, de 26 anos, participou em 23 partidas e fez duas assistências de dragão ao peito.

Para além de Sanchez, Sérgio Conceição também afastou Iván Jaime, André Franco e Toni Martínez.