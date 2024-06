FC Porto já tem diretor do futebol feminino

O FC Porto apresentou o novo diretor do futebol feminino, esta sexta-feira, o primeiro passo na criação da nova secção.

José Manuel Ferreira tem longa experiência no futebol, como jogador, treinador e dirigente, ainda que sempre no masculino. Integrou as equipas técnicas de Salgueiros, Leça, Amora, Setúbal, Leiria, Felgueiras, Boavista ou Leixões e foi diretor técnico do futebol de formação de Salgueiros, Padroense e Leixões.

Também já foi formador em vários cursos de treinador da Federação Portuguesa de Futebol e da Associação de Futebol do Porto.

O FC Porto salienta que o desenvolvimento do desporto feminino "é um dos principais compromissos desta direção" e que "a valorização do papel da mulher no clube é um eixo prioritário".



"Uma das primeiras medidas passa por acelerar a recuperação de anos de atraso relativamente à implementação de um projeto estruturado ligado ao futebol feminino", pode ler-se no site oficial do clube.