FC Porto desiste da academia de formação na Maia

O FC Porto já não vai avançar para a construção da academia de formação na Maia, informa o clube esta terça-feira.

Em comunicado no site oficial, a SAD portista confirma que a direção anterior falhou o pagamento da segunda prestação do procedimento de hasta pública para aquisição dos terrenos à Câmara Municipal (CM) da Maia e diz que as preocupações manifestadas por André Villas-Boas antes de ser presidente "vieram a revelar-se inteiramente fundadas".

"A atual Administração confirmou à CM Maia que, efetivamente, o Clube não teria nesta fase possibilidades financeiras de dar continuidade ao processo tendente à aquisição dos terrenos em causa", pode ler-se.



A SAD do FC Porto destaca a falta de "consideração adequada" da administração anterior "sobre a capacidade financeira do clube para, nesta fase, completar os diversos passos subjacentes ao projeto".

Também assinala que "não existia qualquer plano concreto de viabilidade financeira para a construção do centro de treinos na Maia".

"A FC Porto SAD continuará agora a trabalhar afincadamente no sentido de analisar e explorar as alternativas disponíveis que permitam ao FC Porto, dentro dos constrangimentos que tem e sem hipotecar o seu futuro, vir a estar dotado das infraestruturas de que necessita para entrar na modernidade e continuar a ser uma referência a nível mundial", lê-se.