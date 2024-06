Operação "Influencer". PSP nega envolvimento no planeamento de buscas no FC Porto

A direção nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) garante que não teve qualquer intervenção no planeamento e escolha da data das buscas no FC Porto, em novembro de 2021, no âmbito da operação "Influencer", nem é o órgão policial responsável pela investigação.

Esta é a resposta da PSP a uma notícia avançada, esta segunda-feira, pela CNN Portugal, que dava conta de que uma fuga de informação teria permitido ao então presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, negociar a data para as buscas na SAD, de forma a não perturbar a equipa, em vésperas de um jogo com o Liverpool, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em comunicado, a PSP sublinha que "não foi o órgão de polícia criminal no qual tenha sido delegada a investigação do processo em apreço".

"A intervenção da PSP foi requerida, única e exclusivamente, no sentido de prestar apoio na execução das buscas, não tendo tido qualquer intervenção no planeamento das mesmas, nem quanto à data escolhida para a sua realização", pode ler-se.



A força policial esclarece, ainda, que "é uma instituição que assegura a legalidade democrática, garante a segurança interna e os direitos dos cidadãos, nos termos da Constituição e da Lei".

As buscas realizaram-se a 22 de novembro de 2021, levadas a cabo pela PSP e pela Autoridade Tributária e a mando do Ministério Público. O FC Porto defrontou o Liverpool, em Inglaterra, a 24, dois dias depois.

Numa escuta que faz parte da operação "Influencer", a que a CNN Portugal terá tido acesso, o anterior ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, comenta com o pai, antigo presidente da Assembleia Geral do FC Porto, "notícias" de que o clube estaria a ser investigado. José Manuel Matos Fernandes confirma e indica que Pinto da Costa e o administrador da SAD Adelino Caldeira já sabem da data das buscas.

"Eles até tinham pedido que fosse hoje para não ser no dia do jogo. E a polícia disse que então era na segunda ou na sexta", terá referido José Manuel Matos Fernandes, de acordo com a estação televisiva.



A PSP e a Autoridade Tributária realizaram, na SAD do FC Porto e na residência de Pinto da Costa, buscas relacionadas com comissões de transferências de jogadores e de um negócio com a Altice, relativo a direitos de transmissão televisiva.