André Villas-Boas revela que Pepe não fica no FC Porto "como jogador"

Pepe não vai continuar no FC Porto como jogador. Revelação feita por André Villas-Boas em entrevista ao novo canal NOW.

Numa entrevista que será transmitida na íntegra às 12h00, o novo presidente do FC Porto conta que informou o capitão, "em conversa privada", que já não conta com ele como jogador, e explica porquê.

"Sobre a sua [Pepe] continuidade enquanto jogador do FC Porto, isso não irá acontecer, foram-lhe bem explicadas as razões pelas quais infelizmente não poderá acontecer. (...) Há um caminhar diferente e há também uma preocupação, de certa forma, do novo FC Porto em reduzir massa salarial e custos. Isto foi claramente explicado ao Pepe e ele entendeu assim. Irá tomar a decisão que entender relativamente à sua carreira e as portas do FC Porto estarão sempre abertas para ele", frisa.

Villas-Boas deixa claro que o próximo passo - sair ou se terminar a carreira para assumir um papel na estrutura do FC Porto - fica ao critério de Pepe. De qualquer forma, o presidente portista revela que transmitiu ao internacional português algo que considera "de bom senso comum":

"Todo o seu futuro está intimamente ligado ao FC Porto, seja do ponto de vista apenas emocional ou seja até do ponto de vista profissional."

Nascido no Brasil, Pepe veio para Portugal ainda jovem, pela porta do Marítimo, mas foi no FC Porto que atingiu estatuto internacional, entre 2004 e 2007. Mudou-se, depois, para o Real Madrid, onde ficou por dez anos, antes de representar o Besiktas, da Turquia, por época e meia. Em janeiro de 2019, o central regressou ao Dragão, onde continuou até agora, e ainda foi a tempo de conquistar dois campeonatos.

Títulos que acrescenta a cinco Taças de Portugal e três Supertaças, e aos dois campeonatos que tinha vencido na primeira passagem pelo FC Porto, além dos troféu conquistados fora de Portugal e pela seleção.