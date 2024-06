José Tavares lidera formação do FC Porto

O FC Porto confirma a contratação de José Tavares para diretor da formação dos dragões.

“José Tavares está de volta a casa para reassumir a liderança do futebol jovem do FC Porto. Aos 43 anos, o antigo timoneiro dos sub-15, dos sub-19 e da equipa B regressa ao clube e é o novo Diretor da Formação portista”, lê-se no comunicado.

Tavares já tinha estado no clube entre 2010/11 e 2021/22, como técnico dos sub-15, sub-19 e equipa B, observador da equipa principal e diretor da formação, posição para o qual regressa.

José Tavares passa a integrar a nova estrutura da direção de futebol na direção de André Villas-Boas, liderada por Andoni Zubizarreta, diretor desportivo para o futebol.

Nos últimos dois anos, José Tavares treinou o Crown Legacy, nos Estados Unidos.