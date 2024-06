Villas-Boas: "O Vítor Bruno é um homem de coragem, sem medo. Começamos uma nova era"

O presidente do FC Porto, vencedor das eleições de 27 de abril, explico o processo de recrutamento de Vítor Bruno, elogiou-o, prometeu dar-lhe condições para este obter sucesso. "Começamos uma nova era no Dragão", prometeu, com as bancadas azuis do estádio no horizonte.

Fim de ciclo

Encerrámos recentemente um ciclo mágico que tanto nos orgulho, na memória ficará um conjunto de vitórias onde o portismo esteve presente na sua forma mais visceral. Ao Sérgio Conceição, indefectível portista e de forte caráter e personalidade, que defendeu as cores do nosso símbolo que da mesma forma que com camisola ao peito o agarrou com toda a sua força. Queremos agradecer tudo o que deu e conquistou pelo FC Porto. Esta é a tua casa, nela serás sempre bem-recebido, terás a minha palavra e a do FC Porto.

Vítor Bruno

“Começamos uma nova era no Dragão. Marcada por uma escolha desta presidência e da nova gestão desportiva, na figura do Andoni Zubizarreta e Jorge Costa. Caro Vítor Bruno, tomas agora responsabilidade desta casa, uma casa que conheces bem, uma casa nossa, destes associados que muito vão exigir de ti, mas também tua. Já nos deste muito e irás continuar a dar. O nosso compromisso é com a vitória e a ti dar-te-emos apoio, talento e organização. Os ingredientes necessários para venceres tudo o que ambicionamos e desejamos.”

Vítor Bruno II

“Cientes do trabalho a fazer e do caminho a seguir, encontramos em ti as qualidades necessárias, técnicas, pessoais, profissionais e emocionais para venceres neste desafio. Com a tua liderança, com o teu conhecimento do clube e da sua realidade, com o conhecimento dos dossiers da formação e dos séniores, a trabalhar em estrutura e para a estrutura, com fome de ganhar e com o respeito que o grupo tem por ti, pelo profissional que és e pela pessoa e valores pelos quais te reges. Caro Vítor Bruno, desejo-te muitas felicidades, lutaremos incansavelmente ao teu lado pelo sucesso do FC Porto. Que sejas muito bem-vindo.”

Processo de escolha do treinador

“Estou muito satisfeito por dar ao Vítor Bruno esta oportunidade. É uma honra, orgulho e privilégio dar-lhe esta oportunidade. Ficou bem claro e explicado nesta conferência de imprensa que todos os valores que o Vítor Bruno representa, a forma como comunica, como cativa a audiência e cativará os jogadores do plantel… a forma como também me cativou a mim, Andoni e Jorge Costa neste processo pela sua escolha. Pela clareza de ideias, pelo que sabe de futebol, pelo que conhece do plantel, do clube e da forma como ele está atualmente. É um homem de coragem, sem medo, que enfrenta este desafio, vamos fornecer tudo o que estiver à nossa disposição para obter o sucesso.”

Risco de balneário partido?

“Não falei e não interpretei essa notícia como verdadeira. Há notícias plantadas, como sabe. Nem todas as notícias são verdadeiras, essa representa um caso evidente. Do que sondámos e sabemos do plantel do FC Porto há uma aceitação geral, há um carinho pelo treinador que nos deixou, pelo que conquistou. Mas o Vítor é do agrado de todos, tem o respeito de todos, liderou o grupo muitas vezes, com o seu trabalho e dedicação. Todo o feedback que temos tido é positivo. Agora será julgado pelo seu trabalho, é aí que queremos ajudá-lo a vencer.”

O que há de verdade na troca de treinadores

“O que tenho a lamentar é não ter feito a despedida ao mister Sérgio Conceição como tinha combinado com ele, no dia seguinte à minha tomada de posse. Lamento imenso, falámos durante duas horas. Gostava muito de lhe oferecer uma despedida condigna, por tudo o que representa e representou, com os seus troféus ao seu lado, até a conversa ter terminado mal fruto desta linha de continuidade que víamos como opção. Não quero perder muito tempo com essa novela. Tenho muita convicção no que o Vítor Bruno pode fazer e no seu trabalho.”

Conceição

“A homenagem é devida ao treinador que saiu. Escolha ele a data que escolher, aqui estamos de braços abertos para o receber.”

Quando decidiu avançar para o Vítor Bruno

“Foi uma decisão tomada no fim de semana, debatida entre nós e gestão desportiva. Convidámos o Vítor Bruno para reuniões. Estávamos firmes em continuar neste caminho. A partir do momento que começámos, tínhamos a certeza que era o caminho que queríamos seguir.”