Oficial. Vítor Bruno é o novo treinador do FC Porto

O FC Porto oficializou a contratação do treinador Vítor Bruno. O antigo adjunto de Sérgio Conceição assina um contrato válido por duas épocas, até 2026.

O técnico será apresentado, em conferência de imprensa, no Camarote Presidencial do Estádio do Dragão, esta sexta-feira, às 15h00.

Os dragões destacam o registo invencível de Vítor Bruno enquanto treinador principal nos jogos em que Conceição cumpria castigo: 17 jogos, 15 vitórias - entre as quais se destaca o triunfo por 3-0 frente ao Benfica no Estádio do Dragão, que valeu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal de 2021/2022 - e dois empates.

Vítor Bruno, filho do histórico treinador Vítor Manuel, tem 41 anos e começou a carreira em 2009, como adjunto no Interclube.

Depois disso, o novo treinador dos dragões passou por 1.º de Agosto, Naval, Leixões, Olhanense, Académica, SC Braga, Vitória de Guimarães e Nantes, o derradeiro clube antes do regresso de Conceição às Antas, agora Estádio do Dragão.

A contratação de Vítor Bruno foi, no entanto, polémica junto de Sérgio Conceição. O adjunto informou o treinador principal que iria arrancar a sua carreira a solo e teria encaminhada uma transferência para o Qatar.

No entanto, a notícia que o treinador estaria na lista de favoritos de André Villas-Boas para suceder a Conceição não caiu bem junto do técnico. Outros elementos da equipa técnica acusaram Vítor Bruno de traição em declarações a diversos meios de comunicação.

Vítor Bruno defendeu-se e, em comunicado, garantiu que "nunca traiu, ou, por qualquer modo, foi desleal com o treinador principal Sérgio Conceição, com quem usou sempre da maior lisura, transparência e honestidade".

No anúncio de saída do FC Porto, Sérgio Conceição destacou que "a quebra de confiança num elemento da minha equipa técnica, a ingerência na integridade e coesão da mesma sem o meu conhecimento, deixam-me desgastado e desiludido".