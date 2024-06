Francisco Conceição está com 15 milhões de desconto até ao dia seguinte ao Euro 2024

O clube que queira contratar Francisco Conceição ao FC Porto antes ou durante o Euro 2024 terá 33% de desconto. Segundo avança o jornal "Record", a cláusula de rescisão do extremo é de 30 milhões de euros até 15 de julho, o dia seguinte à final, e sobe para 45 milhões logo depois.

Um grande Europeu do internacional português, de 21 anos, pode, assim, levar o FC Porto a perder dinheiro, face ao potencial encaixe máximo. Mais ainda considerando que, ainda de acordo com a mesma publicação, o próprio jogador tem direito a 20% de uma futura transferência, independentemente do "timing". Ou seja, o clube pode perder um total de 21 milhões de euros se vender Francisco Conceição até ao dia 15 de julho. Fora eventuais comissões de agentes e por intermediação.

Se Francisco Conceição for vendido durante o Euro 2024, por 45 milhões de euros, o FC Porto terá direito, no máximo, a 24 milhões de euros. A partir do dia 16 de julho, esse valor sobe para 36 milhões.