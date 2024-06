​Vítor Bruno vai ser o próximo treinador do FC Porto

A mini novela de verão no Dragão conheceu finalmente o seu desfecho: Vítor Bruno vai mesmo ser o próximo treinador do FC Porto.



De acordo com o “MaisFutebol”, o novo técnico vai assinar por duas temporadas, até junho de 2026. A apresentação deverá acontecer na sexta-feira. Será a primeira experiência como principal de Vítor Bruno.

Depois de tantas opções colocadas em cima da mesa, na imprensa é certo, ainda mais com a chegada de Zubizarreta, transforma-se em verdadeira aquela que parecia ser a solução mais inusitada e mais improvável. É que Vítor Bruno foi o adjunto de Sérgio Conceição nas últimas 13 temporadas, sete delas no FC Porto.

Vítor Bruno, filho do histórico treinador Vítor Manuel, tem 41 anos e começou a carreira em 2009, como adjunto no Interclube. Depois disso, o novo treinador dos ‘dragões’ passou por 1.º de Agosto, Naval, Leixões, Olhanense, Académica, SC Braga, Vitória de Guimarães e Nantes, o derradeiro clube antes do regresso de Conceição às Antas, agora Estádio do Dragão.

“É um passo que o Vítor Bruno já devia ter dado há uns anos”, confessou recentemente à Renascença um homem que o conhece bem. Vítor Bruno foi adjunto de Augusto Inácio no Leixões e na Naval. O “passo” dizia respeito à emancipação como treinador principal e não ao FC Porto, um pouco como aconteceu na sucessão de Villas-Boas para Vítor Pereira, ainda que este último já tivesse tido projetos como figura principal.