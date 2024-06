"Não sei como vai o balneário do Porto reagir a Vítor Bruno"

Nem todos os jogadores poderão reagir com bonomia à escolha de Vítor Bruno para treinador do FC Porto, receia José Guilherme Aguiar, numa entrevista a Bola Branca. O antigo vice-presidente portista não questiona as capacidades técnicas de Vitor Bruno, nem a lógica da promoção do ex-adjunto de Sérgio Conceição. Já a reação do balneário azul e branco suscita dúvidas.

“Sinceramente não sei, sobretudo perante a reação dos jogadores. Há aqui alguns pontos que têm de ser vistos. Não questiono o profissionalismo, os conhecimentos e a postura de Vítor Bruno, que anos a fio foi o número dois de Sérgio Conceição", diz. "O que se terá passado entre eles? Eu não adivinho, mas considero que o Vítor Bruno, à semelhança da sucessão de Vítor Pereira a André Villas Boas, possa ser uma solução pacífica no aspeto de conhecer bem os cantos à casa. Relativamente à reação dos jogadores não sei, sinceramente não sei."

José Guilherme Aguiar defende que não serão as advertências de Sérgio Conceição de que, em devido tempo, dará a conhecer a sua versão da forma como saiu do clube, a condicionar André Villas-Boas na escolha do novo treinador. Trata-se de um “direito total e absoluto” do presidente do clube e da FC Porto SAD, sublinha o antigo vice-presidente portista, não considerando que o novo presidente se possa sentir limitado na escolha.

"Não, de maneira nenhuma. André Villas Boas é o presidente do FC Porto e da SAD e tem o direito de escolher quem ele quiser e muito bem entender", assume Aguiar. "Não vejo um impedimento ou uma obstrução a um direito que lhe é total e absoluto", sublinha ainda José Guilherme Aguiar, para quem o caráter emocional de Sérgio Conceição poderá servir de justificação para os termos com que este anunciou, na última noite, a rescisão de contrato com o FC Porto.

Em todo o caso, o comunicado era dispensável, defende o ex-dirigente.

“Nós conhecemos o Sérgio Conceição, sabemos que é uma excelente pessoa, mas também é alguém emocional. O Sérgio não gostou do que se passou nesta semana, não sei na realidade a verdade das conversas entre ele e o Vítor Bruno, das reações familiares e dos seus elementos da equipa técnica, mas percebia-se", reflete Guilherme Aguiar. "Aliás, quando Galeno partiu para o Brasil, há vários dias, não teve dúvidas nenhumas quando disse que Sérgio Conceição iria fazer falta ao FC Porto, mas a saída estava consumada e era a vida.”



A sucessão de Sérgio Conceição está em andamento. José Guilherme Aguiar, que em tempos exerceu as funções de diretor executivo da Liga de Clubes, faz notar que o FC Porto pode contratar e apresentar de imediato o próximo treinador, apesar de o contrato com a atual técnico principal só terminar oficialmente a 30 de junho.

"Acho que é perfeitamente natural e razoável que exista essa data. Isso não quer dizer que o Porto não possa contratar e apresentar publicamente o novo treinador, para preparar a época que se avizinha", conclui.